Районные управы Воронежа объявили торги на услуги по отлову и стерилизации бездомных собак. В трех районах города был введен карантин по бешенству. Совпадение по времени этих двух не относящихся друг к другу фактов породило невероятную фантасмагорию в сообщениях СМИ и социальных сетях. «Начался массовый отлов собак», «Начался массовый отстрел животных» – подобные заголовки появились в интернет-изданиях. В соцсетях некоторые авторы были и вовсе близки к истерике, призывая «сопротивляться живодерам». Само слово «отстрел» нервирует массы людей.
Полномасштабные учения по тушению пожара прошли на территории Масловского лесного массива. В операции было задействовано около ста единиц техники и 500 человек – сотрудники МЧС Воронежской, Белгородской, Курской и Московской областей, а также регионального управления лесного хозяйства и добровольческие отряды.
Установленная на прошлой неделе на ул.Карла Маркса возле «дома-гармошки» гигантская рыба, через которую посетители заходят в магазин «Папина лавка», уже через несколько дней стала одной из обсуждаемых тем в СМИ и соцсетях.
На базе Воронежского института Государственной противопожарной службы МЧС России 22 марта состоялся II этап студенческой лиги Всероссийских соревнований «Человеческий фактор». В соревнованиях приняли участие представители 17 областей Центрального федерального округа.
Накануне Международного дня борьбы с туберкулезом (отмечается сегодня – прим. ред.) главный фтизиатр Воронежской области и ЦФО Сергей Корниенко рассказал «Берегу», как сейчас ведет себя грозный недуг в мире, России, Воронеже и как от него уберечься.
Воронежская транспортная прокуратура предупредила водителей о предстоящем закрытии несанкционированных железнодорожных переездов, которые в настоящее время «незаконно функционируют на территории Воронежа».
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Рубрика: Спорт – 24 / 03 / 2017
Продолжается первенство России по баскетболу среди мужских команд первой лиги ЦФО. Свои очередные матчи БК «Воронеж» провел на выезде: подопечные Дмитрия Крутских 18-19 марта побывали в гостях у БК «Липецк».
Рубрика: Хобби – 24 / 03 / 2017
Ольга Полякова сшила себе первое платье в седьмом классе. Тогда же начала наряжать собственных кукол в уникальные, почти дизайнерские, костюмы. Но рукодельница вряд ли планировала посвятить творчеству всю жизнь – она получила два образования: медицинское и экономическое.
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Рубрика: Политика – 24 / 03 / 2017
В ходе двадцатого заседания Воронежской городской Думы, прошедшего 22 марта, депутатами был рассмотрен ряд положений, касающихся деятельности администрации города и районных управ, изменений в Уставе города, а также решены организационно-правовые вопросы по возведению в Воронеже дошкольных и образовательных учреждений.
Рубрика: Экономика – 24 / 03 / 2017
В Воронеже один из самых низких тарифов на водоснабжение и водоотведение (23,59 руб.), сообщил в ходе пресс-конференции генеральный директор ООО «Росводоканал-Воронеж» Олег Николаенко. Для подтверждения своих слов топ-менеджер привел в пример стоимость кубометра воды в других городах страны.
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Комплекс ловит преступников Рубрика: Социум – 24 / 03 / 2017
В Воронеже в рамках сегмента видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в настоящее время работает 1070 камер, рассказал руководитель муниципального учреждения Владимир Колчин на прошедшем заседании городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.
Светел взор незабываемый Рубрика: Культура – 24 / 03 / 2017
Борис Гребенщиков и его группа – что-то вроде автономного источника тепла и света. Функционирует этот источник уже четыре с половиной десятка лет, регулярно снабжая красотой и благостной энергией всех желающих. Недавнее выступление группы в главном концертном зале Event-Hall Сити-парка «Град» исключением не стало: почти три часа «Аквариум» радовал публику волшебными песнями, за которыми скрыта бесконечная любовь к красоте.
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По заслугам – награда Рубрика: Культура – 24 / 03 / 2017
Сегодня, накануне Дня работника культуры, в Городском дворце культуры пройдет ежегодный форум «Достояние культуры Воронежа», в рамках которого отметят специалистов, внесших вклад в развитие культуры столицы Черноземья.
Не порадовав болельщиков Рубрика: Спорт – 24 / 03 / 2017
Воронежские волейбольные команды Высшей лиги «А» в прошедшие выходные провели очередные календарные матчи на своей площадке. Однако ни женскому, ни мужскому коллективу так и не удалось добиться положительных результатов.
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