Удачно погостили Рубрика: Спорт – 24 / 03 / 2017 Продолжается первенство России по баскетболу среди мужских команд первой лиги ЦФО. Свои очередные матчи БК «Воронеж» провел на выезде: подопечные Дмитрия Крутских 18-19 марта побывали в гостях у БК «Липецк». Плюшевое искусство Рубрика: Хобби – 24 / 03 / 2017 Ольга Полякова сшила себе первое платье в седьмом классе. Тогда же начала наряжать собственных кукол в уникальные, почти дизайнерские, костюмы. Но рукодельница вряд ли планировала посвятить творчеству всю жизнь – она получила два образования: медицинское и экономическое.

С заботой о подрастающих Рубрика: Политика – 24 / 03 / 2017 В ходе двадцатого заседания Воронежской городской Думы, прошедшего 22 марта, депутатами был рассмотрен ряд положений, касающихся деятельности администрации города и районных управ, изменений в Уставе города, а также решены организационно-правовые вопросы по возведению в Воронеже дошкольных и образовательных учреждений. Вода и трубы Рубрика: Экономика – 24 / 03 / 2017 В Воронеже один из самых низких тарифов на водоснабжение и водоотведение (23,59 руб.), сообщил в ходе пресс-конференции генеральный директор ООО «Росводоканал-Воронеж» Олег Николаенко. Для подтверждения своих слов топ-менеджер привел в пример стоимость кубометра воды в других городах страны.